Süper Loto sonuçları açıklandı! 10 Ekim Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Süper Loto'da büyük ikramiye 40 milyon 35 bin 638 TL.

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Süper Loto'da büyük ikramiye 40 milyon 35 bin 638 TL. 10 Ekim 2021 Süper Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -3-18-32-33-47-58- oldu.

10 EKİM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto'nun pazar akşamı çekilişi saat 21:30'da yapıldı. Çekilişte son olarak 38.401.029,03 TL ikramiye devretti. Bu akşamki çekiliş www.millipiyangoonline.com sayfasından canlı olarak yayımlandı. Sonuçlara göre, 6 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye 40.035.638,93 TL devretti.