Süper Loto, rekor ikramiye kazandırdı!

Sisal Şans, son olarak 15 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirdiği Süper Loto çekilişinde de bir kişiye 19 milyon 944 bin 580 TL kazandırmıştı. Sisal Şans tarafından yapılan açıklamada oyunseverlere kazandırmaya devam edileceği vurgulandı. Biletin oynandığı Milli Piyango bayi işletmecisi Hikmet Özgü, “Öğrenince çok mutlu olduk. Şans herkese gülebilir, bunu görmüş olduk. Yeni oyunlardan dolayı müşterilerden talep artmıştı. Bundan sonra daha fazla şans oyunu oynanacağını düşünüyorum” dedi.

Yaygın erişim ağı ve şans oyunları alanındaki global deneyimiyle Türkiye ekonomisine katkı sunmak üzere yola çıkan Sisal Şans’ın 6 Temmuz Salı gecesi düzenlediği Süper Loto Çekilişi, 1 kişiye 45 milyon 177 bin 773 TL’lik ikramiye kazandırdı. “Oynamaya, şansa, eğlenceye yeniden başlayacağız” sloganıyla çalışmalarına devam eden Sisal Şans’ın düzenlediği Süper Loto çekilişinde 45 milyon 177 bin 773 TL’lik ikramiye; 21, 22, 28, 47, 48, 54 sayılarına isabet etti.

Sisal Şans kazandırmaya devam ediyor

Şans oyunlarının düzenlenmesine ilişkin iş ve hizmetleri yerine getirmek üzere Türkiye Varlık Fonu tarafından 10 yıl süreyle yetkilendirilen ve 1 Ağustos itibariyle faaliyetlerine başlayan Sisal Şans, ikramiye kazanan biletin Sakarya Hendek ’ten oynanan kupona isabet ettiğini duyurdu.

Sisal Şans tarafından yapılan açıklamada: “Sisal Şans ailesi olarak yenilenen Süper Loto ile 1 yıl içinde 6. Kez sayısal oyunlarda bugüne kadar verilmiş en yüksek ikramiyeyi kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederken, talihlimizin hayallerinin gerçekleşmesini sağlamak ve herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz. Kısa süre önce Süper Loto’da bir kişiye 19 milyon 944 bin 580 TL’lik büyük ikramiyeyi kazandırmıştık. Önümüzdeki dönemde başka bir rekor kırarak daha büyük ikramiye miktarlarına ulaşmak istiyoruz. Bir sonraki çekilişin şanslı kişisi siz de olabilirsiniz. Bizimle oynamaya devam edin” ifadelerine yer verildi.

“Yeni oyunlarla birlikte talep arttı”

Kuponun oynandığı Sakarya’nın Hendek ilçesindeki bayinin işletmecisi Hikmet Özgü, büyük ikramiyenin sattıkları kupona çıkmasından büyük memnuniyet duyduklarını söyleyerek, “Kazananın bizim ilçemizden çıktığını ve büyük ikramiye isabet eden kuponun benim bayimde oynandığını öğrenince çok mutlu oldum, heyecanlandım. 21 yıldır bayi işletiyorum. Yıllar önce Milli Piyango yılbaşı çekilişinden 25 bin TL, 50 bin TL kazandırmıştık. Ancak bu kadar büyük bir ikramiye daha önce hiç kazanılmamıştı. Bugüne kadar verilmiş en büyük ikramiyeyi kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sisal Şans ile birlikte, yeni oyunlardan dolayı şans oyunlarına müşterilerin talebi artmıştı. Büyük ikramiyenin bizim bayimizden kazanıldığı duyuldukça, bundan sonra talebin giderek artacağını düşünüyorum. Kime çıktığını bilmiyoruz ama kazanan talihlinin hayallerinin gerçekleşmesine aracılık ettiğimiz için çok mutluyuz. İkramiyenin kendisine hayırlı olmasını diliyorum. Oyunseverlere de şunu söylemek istiyorum, oynamaya devam edin, biz burada şans dağıtmaya devam edeceğiz" dedi.

Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

www.sisalsans.com

www.millipiyangoonline.com