Süper Loto devretti! Büyük ikramiye 15 milyonu geçti!

Sisal Şans’ın son çekilişini 30 Ağustos’ta gerçekleştirdiği Süper Loto devretti. Süper Loto büyük ikramiyesi 15 milyonu aştı. Peki, Süper Loto sonuçları nasıl öğrenilir? Süper Loto çekilişi ne zaman? Süper Loto ne kadar veriyor? İşte Süper Loto ikramiye tutarı ve çekiliş tarihi...

Sisal Şans tarafından düzenlenen ve 30 Ağustos’ta gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi yapıldı. Sisal Şans tarafından yapılan açıklamaya göre 30 Ağustos'ta yapılan çekilişte büyük ikramiye devretti.

Süper Loto oyun unun son yapılan 30 Ağustos tarihli çekiliş sonucu 8, 5, 23, 19, 43, 20 oldu. Süper Loto'da 6 bilen çıkmadı. 5 bilen 14 kişi 15 bin 476 lira 90’ar kuruş, 4 bilen 737 kişi 457 lira 30’ar kuruş ve 3 bilen 16 bin 225 kişi 25 lira 20’şer kuruş, 2 bilen 147 bin 137 kişi 2,90'ar lira ikramiye kazandı.

SÜPER LOTO'DA BÜYÜK İKRAMİYE 15 MİLYONU AŞTI

Sisal Şans’ın son çekilişini 30 Ağustos’ta gerçekleştirdiği Süper Loto’da 15 milyon 171 bin 283 TL büyük ikramiye devretmişti. Süper Loto çekilişi, 1 Eylül Salı saat 21:30’da yapılacak.

Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü 21:30’da çekiliyor.

Süper Loto çekiliş sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/sonuclar adresinden yayınlanmaktadır.

SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

TÜM ÇEKİLİŞLER CANLI OLARAK YAYINLANIYOR

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.