Süper Loto’da şans İzmir, Konak’a güldü

5 Kasım gecesi düzenlenen Süper Loto çekilişinde şans, İzmir’in Konak ilçesinden bir talihliye güldü. Konak’ta oynanan Süper Loto kuponuna 36 milyon 555 bin 353 TL’lik rekor ikramiye isabet etti. Sisal Şans, 27 Ağustos’ta gerçekleştirdiği Süper Loto çekilişinde de bir kişiye 32 milyon 364 bin 752 TL kazandırmıştı. Sisal Şans tarafından yapılan açıklamada ikramiyenin Süper Loto’da bugüne dek verilen en yüksek miktar olduğunun altı çizildi.

Yaygın erişim ağı ve şans oyun ları alanındaki global deneyimiyle Türkiye ekonomisine katkı sunmak üzere yola çıkan Sisal Şans’ın 5 Kasım gecesi düzenlediği Süper Loto Çekilişi, 1 kişiye 36 milyon 555 bin 353 TL’lik rekor ikramiye kazandırdı.

“Oynamaya, şansa, eğlenceye yeniden başlayacağız” sloganıyla çalışmalarına devam eden Sisal Şans’ın 5 Kasım gecesi düzenlediği Süper Loto çekilişinde 36 milyon 555 bin 353 TL’lik ikramiye 10, 23, 39, 40, 54, 56 sayılarına isabet etti.

Sisal Şans tarafından verilen en büyük ikramiye!

Şans oyunlarının düzenlenmesine ilişkin iş ve hizmetleri yerine getirmek üzere Türkiye Varlık Fonu tarafından 10 yıl süreyle yetkilendirilen ve 1 Ağustos itibariyle faaliyetlerine başlayan Sisal Şans, rekor ikramiye kazanan biletin İzmir ’in Konak ilçesinden alınan kupona isabet ettiğini duyurdu.

Sisal Şans tarafından yapılan açıklamada: “Sisal Şans ailesi olarak en büyük ikramiyemizi Süper Loto ile vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ediyoruz, herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz. Kısa süre önce Süper Loto’da bir kişiye 32 milyon 364 bin 752 TL kazandırmıştık. Önümüzdeki dönemde başka bir rekor kırarak daha büyük ikramiye miktarlarına ulaşmak istiyoruz. Bir sonraki çekilişin şanslı kişisi siz de olabilirsiniz. Bizimle oynamaya devam edin” ifadelerine yer verildi.

“Hem bayiler hem oyunseverler daha çok kazanıyor”

Sisal Şans ile verilen ikramiyelerin arttığını vurgulayan Şükrü Kadıoğlu, “Milli Piyango’nun bu büyük ikramiyesini Süper Loto ile kazandıran bayi olmak çok gurur verici bir his. Kazananın bizim ilçemizden çıkmış olması bizi daha da sevindiren bir durum. İlçemizde büyük bir heyecan yaşandı. Kazanan talihliyi kutluyorum ve ikramiyenin kendisine hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Yeni dönemle birlikte şans oyunlarına heyecan geldiğini söyleyen Şükrü Kadıoğlu, “Yeni dönemde artan oyun seçenekleriyle birlikte ikramiyeler arttı, artık daha çok ikramiye dağıtıyoruz ve oyunseverlerin şans oyunlarına olan ilgisinde bir yükselme var. Hem bizler hem de oyunseverler daha çok kazanmaya başladı. Kısa süre önce 32,5 milyon TL gibi yüksek bir ikramiyenin ardından 36.5 milyon TL’lik rekor bir ikramiyeyi yeniden bir kişinin kazanması bu ilgiyi daha da artıracaktır. Önümüzdeki dönemde bu miktarın daha da artacağına inanıyoruz” şeklinde sözlerine devam etti.

İkramiye çıkan kişinin henüz kendileriyle iletişime geçmediğini belirten Kadıoğlu, “İkramiyenin sahibi olan arkadaşımız henüz bize ulaşmadı, büyük ikramiyeyi kazanan kişinin bu ikramiyeyi iyi bir şekilde kullanmasını ve depremzedelere yardım etmesini diliyoruz. Depremden etkilenenlere destek olup çocukların eğitim masraflarında yardımcı olursa bizler de çok mutlu oluruz” ifadelerini kullandı.

Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.