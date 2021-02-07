Süper Loto'da 42 milyonluk büyük ikramiye sahibini buldu

Süper Loto çekiliş heyecanı yaşandı. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Süper Loto'da 42 milyon 286 bin 938 TL'lik büyük ikramiye sahibini buldu.

Şans oyunlarının en çok sevilenlerinden Süper Loto Sisal Şans tarafından haftanın üç günü canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Heyecan yaratan çekiliş her hafta büyük ikramiye kazandırmaya devam ediyor. Süper Loto'da büyük ikramiye 42 milyon 286 bin 938 TL. 7 Şubat 2021 Süper Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -18-26-38-53-57-59- oldu.

Pazar gününün olmazsa olmaz oyunu Süper Loto çekilişi gerçekleşti. Süper Loto çekilişi Millipiyangoonline'da yer aldı ve 21:30'da çekildi. Çekilişin ardından 6 bilen bir kişi 42.286.938,68 TL kazandı.