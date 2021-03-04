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Süper Loto'da 17 milyon 160 bin TL'lik ikramiye sahibini buldu

04 Mart 2021 Perşembe - 22:26 | Son Güncelleme : 04 03 2021 - 22:51

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Süper Loto'da 17 milyon 160 bin 150 TL'lik büyük ikramiye sahibini buldu.


Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Süper Loto'da büyük ikramiye 17 milyon 160 bin 150 TL. 4 Mart 2021 Süper Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -14-19-23-29-39-59- oldu.
 
BÜYÜK İKRAMİYE SAHİBİNİ BULDU
 
Haftanın ikinci çekilişi yani 4 Mart Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da başlayacak. Süper Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden canlı olarak takip edildi. Çekiliş ardından 6 bilen bir kişi 17.160.150,90 TL sahibi oldu. 
 
İSTANBUL ÜSKÜDAR'A İSABET ETTİ
 
Sisal Şans tarafından yapılan açıklamada: “İstanbul, Üsküdar’a isabet eden büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.  Herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz! Bir sonraki çekilişin şanslı kişisi siz de olabilirsiniz. Bizimle oynamaya devam edin” ifadelerine yer verildi.
 

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