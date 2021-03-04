Süper Loto'da 17 milyon 160 bin TL'lik ikramiye sahibini buldu

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Süper Loto'da büyük ikramiye 17 milyon 160 bin 150 TL. 4 Mart 2021 Süper Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -14-19-23-29-39-59- oldu.

BÜYÜK İKRAMİYE SAHİBİNİ BULDU

İSTANBUL ÜSKÜDAR'A İSABET ETTİ

Sisal Şans tarafından yapılan açıklamada: “İstanbul, Üsküdar’a isabet eden büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz. Herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz! Bir sonraki çekilişin şanslı kişisi siz de olabilirsiniz. Bizimle oynamaya devam edin” ifadelerine yer verildi.