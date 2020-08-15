Süper Loto çekilişi ne zaman, hangi gün, saat kaçta çekiliyor? Süper Loto, 28 milyon 98 bin 210 TL devretti! Süper loto nasıl oynanır?

Süper Loto çekilişi rekora koşuyor. Süper Loto'nun Pazar akşamı yapılacak çekilişinde ikramiye tutarı 28 Milyon TL. Şans oyunu sevenlerin dikkatle takip ettiği oyunlar arasında yer alan Süper Loto çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'dan canlı olarak yayınlanacak. Süper Loto çekilişi ne zaman? Süper loto nasıl oynanır?

1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyun olan Süper Loto, seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti ise 3 TL’dir. İşaretleme yapmayı tercih etmeyenler ise kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyerek, terminalin rastgele 6 numara seçmesine izin verebilir. Süper Loto çekilişi ne zaman, hangi gün, saat kaçta çekiliyor? Süper loto nasıl oynanır?

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

Sisal Şans’ın son çekilişini 13 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirdiği Süper Loto’da 28 milyon 98 bin 210 TL’lik büyük ikramiye devretmişti. Merakla beklenen, Süper Loto çekilişi, 16 Ağustos Pazar, saat 21:30’da yapılacak. Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü 21:30’da çekiliyor.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL.

Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

TÜM ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.