Süper Loto çekilişi (8 Şubat 2018)

Süper Loto’da bugün 538’inci hafta çekilişi gerçekleştirilecek. Geçen hafta çekiliş sonucunda 6 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye tutarı bu haftaya devretti. Çekilişte devreden ikramiye, 1 milyon 848 bin 542 bin 49 lira oldu. Büyük ikramiye dışında talihliler kazandıran sayılar ise; 18, 20, 30, 46, 48 ve 49 oldu.

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişinde geçen hafta 6 bilen çıkmadı. Büyük ikramiyenin devredildiği çekilişte; 5 bilen 46 talihli 12 bin 502 lira, 4 bilen 2 bin 831 talihli 218 lira 5 kuruş ve 3 bilen 61 bin 493 talihli 17 lira 35 kuruş ikramiye almaya hak kazandı. Çekilişte talihlilere toplam 2 milyon 259 bin 329 lira 60 kuruş ikramiye dağıtıldı. Kamuya KDV olarak 1 milyon 631 bin 519 lira 39 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 912 bin 860 lira 46 kuruş aktarım yapıldı.

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SÜPER LOTO’DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Süper Loto çekilişlerinde en çok çıkan ve talihlilere kazandıran sayılar; 2, 17, 35, 40, 41, 44, 47, 48, 51 ve 54

Çekiliş sonucunda en az çıkan sayılar; 7, 11, 27, 28, 42, 52 ve 53

SÜPER LOTO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

Süper Loto çekilişinde 3, 4, 5 ve 6 bilen talihliler ikramiye almak için hak kazanır. İkramiye almaya hak kazananlar arasından;

3 ve 4 bilenler loto bayilerinden,

5 bilenler loto bayilerinden ya da Milli Piyango İdaresi şubelerinden

6 bilen talihliler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyesini alabilir.

Çekilişte 6 bilen çıkmazsa, büyük ikramiye sonraki hafta 6 bilenlere verilmek üzere devreder. 6 bilen çıkmadığı sürece büyük ikramiye tutarı devretmeye devam eder.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto çekilişlerine 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar. Katılmış olsalar bile ikramiye alamazlar. Süper Loto kuponu 6 kolondan oluşur. Her kolonda, 1’den 54’e kadar sayılar bulunur. Bu sayılardan 6 tanesi seçilir ve işaretlenir. İşaretlemelerin dik olarak yapılması, kırmızı kalem kullanılmaması gerekir. Doldurulan her kolona da ücret verilir.

Çekiliş sonucunda kazanılan ikramiyelerin 1 yıl içinde alınması gerekir. 1 yıl içerisinde alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve bu ikramiyeler için ödeme yapılmaz. Çekilişlerde katılım sınırı olmadığı için, istenilen sayıda kolon doldurularak katılım sağlanabilir.

Biletlere ikramiye ödenebilmesi için sahte, yırtılmış, tahrif edilmiş olmaması gerekir. Çekilen sayılar, bilet güvenlik numarası, arka yüzdeki seri numaralar ve barkotun da açık şekilde okunması gereklidir.