Süper Loto çekilişi (1 Şubat 2018)

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişinde haftalardır devreden büyük ikramiye geçen hafta sahibini buldu. Talihli, 42 milyonu geçen büyük ikramiyeyi almaya hak kazandı. Çekiliş sonucunda; 5 bilen 322 talihli 8 bin 191 lira 90 kuruş, 4 bilen 19 bin 555 talihli 144 lira 95 kuruş ve 3 bilen 368 bin 898 talihli de 13 lira 25 kuruş ikramiye kazandı.Çekilişte talihlilere toplam 52 milyon 892 bin 75 lira ikramiye dağıtıldı. Kamuya KDV olarak 7 milyon 474 bin 68 lira 61 kuruş ve Şans Oyunları Vergisi olarak da 4 milyon 185 bin 937 lira 14 kuruş aktarım yapıldı.
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SÜPER LOTO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?
Süper Loto çekilişinde 3, 4, 5 ve 6 bilen talihliler ikramiye almak için hak kazanırlar. İkramiye kazananlar arasından;
- 3 ve 4 bilenler loto bayilerinden
- 5 bilenler loto bayilerinden ya da Milli Piyango İdaresi şubelerinden
- 6 bilenler Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilirler.
Çekilişte 6 bilen çıkmaz ve büyük ikramiye verilmezse, ikramiye sonraki haftaya devreder. 6 bilen çıkmadığı sürece ikramiye tutarı, devretmeye devam eder.
SÜPER LOTO’DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR
Süper Loto’da en çok çıkan ve ikramiye kazandıran sayılar; 2, 17, 35, 40, 41, 44, 47, 48, 51 ve 54’tür.
Çekiliş sonucunda en az çıkan sayılar; 7, 11, 27, 28, 42, 52 ve 53’tür.
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
18 yaşından küçük olanlar, Süper Loto çekilişine katılamaz. Katılsalar bile ikramiye ödemesi yapılmaz. Süper Loto kuponu, 6 kolondan oluşur. Kolonlarda 1’den 54’e kadar sayılar yer alır. Her kolondan 6 sayı seçilir ve işaretlenir. İşaretlemelerin dik olarak yapılması ve kırmızı kalem kullanılmaması gerekir. Doldurulan her kolon için ücret verilir.
İkramiye kazanan talihlilerin, 1 yıl içerisinde ikramiyelerini alması gerekir. 1 yıl içinde alınmamış olan ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve bu ikramiyeler için ödeme yapılmaz. Çekilişte katılım sınırı bulunmadığı için istenilen sayıda kolon doldurularak katılım sağlanabilir.