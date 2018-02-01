Süper Loto çekilişi (1 Şubat 2018)

Süper Loto’da bugün 537’nci hafta çekilişi gerçekleştirilecek. Geçen hafta 6 bilen bir talihli 42 milyon 532 bin 640 lira 20 kuruşluk büyük ikramiyenin sahibi oldu. Talihlinin Erzincan’dan kuponunu yatırdığı açıklandı. Çekilişin kazandıran sayıları; 5, 12, 15, 17, 20 ve 42 oldu.

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişinde haftalardır devreden büyük ikramiye geçen hafta sahibini buldu. Talihli, 42 milyonu geçen büyük ikramiyeyi almaya hak kazandı. Çekiliş sonucunda; 5 bilen 322 talihli 8 bin 191 lira 90 kuruş, 4 bilen 19 bin 555 talihli 144 lira 95 kuruş ve 3 bilen 368 bin 898 talihli de 13 lira 25 kuruş ikramiye kazandı.Çekilişte talihlilere toplam 52 milyon 892 bin 75 lira ikramiye dağıtıldı. Kamuya KDV olarak 7 milyon 474 bin 68 lira 61 kuruş ve Şans Oyunları Vergisi olarak da 4 milyon 185 bin 937 lira 14 kuruş aktarım yapıldı.

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SÜPER LOTO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

Süper Loto çekilişinde 3, 4, 5 ve 6 bilen talihliler ikramiye almak için hak kazanırlar. İkramiye kazananlar arasından;

- 3 ve 4 bilenler loto bayilerinden

- 5 bilenler loto bayilerinden ya da Milli Piyango İdaresi şubelerinden

- 6 bilenler Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilirler.

Çekilişte 6 bilen çıkmaz ve büyük ikramiye verilmezse, ikramiye sonraki haftaya devreder. 6 bilen çıkmadığı sürece ikramiye tutarı, devretmeye devam eder.

SÜPER LOTO’DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Süper Loto’da en çok çıkan ve ikramiye kazandıran sayılar; 2, 17, 35, 40, 41, 44, 47, 48, 51 ve 54’tür.

Çekiliş sonucunda en az çıkan sayılar; 7, 11, 27, 28, 42, 52 ve 53’tür.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

18 yaşından küçük olanlar, Süper Loto çekilişine katılamaz. Katılsalar bile ikramiye ödemesi yapılmaz. Süper Loto kuponu, 6 kolondan oluşur. Kolonlarda 1’den 54’e kadar sayılar yer alır. Her kolondan 6 sayı seçilir ve işaretlenir. İşaretlemelerin dik olarak yapılması ve kırmızı kalem kullanılmaması gerekir. Doldurulan her kolon için ücret verilir.

İkramiye kazanan talihlilerin, 1 yıl içerisinde ikramiyelerini alması gerekir. 1 yıl içinde alınmamış olan ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve bu ikramiyeler için ödeme yapılmaz. Çekilişte katılım sınırı bulunmadığı için istenilen sayıda kolon doldurularak katılım sağlanabilir.