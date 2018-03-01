Süper Loto çekilişi (1 Mart 2018)

Süper Loto çekilişi bu akşam gerçekleşecek. MPİ tarafından her Perşembe düzenlenen Süper Loto çekilişinde bu haftanın kazandıran numaraları hangileri olacak? İşte Süper Loto'da geçen haftanın sonuçları ve tüm bilgiler...

Süper Loto 1 Mart çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Geçen hafta Süper Loto'da 6 bilen çıkmayınca 8 milyon 579 bin 664 lira 13 kuruşluk ikramiye bu haftaya devretti. İşte Süper Loto'ya dair bilgiler...

SÜPER LOTO GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

SÜPER LOTO’DA EN ÇOK HANGİ SAYILAR ÇIKAR?

Süper Loto çekilişinde en çok çıkan sayılar; 2, 17, 35, 40, 41, 44, 47, 48, 51 ve 54’tür. Çekilişte en az çıkan sayılar ise; 7, 11, 27, 28, 42, 52 ve 53’tür.

SÜPER LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

Süper Loto çekilişi sonucunda 3, 4, 5 ve 6 bilenler ikramiye almaya hak kazanır. İkramiye kazananlar talihlilerden;

3 ve 4 bilenler loto bayilerinden,

5 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

6 bilenler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilir.

Çekiliş sonucunda büyük ikramiye için 6 bilen çıkmazsa, ikramiye tutarı sonraki hafta verilmek üzere devreder. 6 bilen çıkmazsa, büyük ikramiye devretmeye devam eder.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto çekilişlerine 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar. Katılmış olsalar bile, ikramiye verilmez. Süper Loto kuponunda 6 kolon bulunur. Her kolon, 1’den 54’e kadar olan sayılardan oluşur. Bu sayılardan 6 tane seçilir, işaretlenir. İşaretlemeler dik olarak yapılmalı ve kırmızı kalemin kullanılmaması gerekir. Oynanan her kolon için ücret ödenir.

Talihlilerin 1 yıl içinde ikramiyelerini alması gerekir. 1 yıl sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar. Bu ikramiyeler için ödeme yapılmaz. Çekiliş için istenilen sayıda kolon doldurulabilir.