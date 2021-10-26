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Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu! İşte 26 Ekim 2021 Süper Loto sorgulama ekranı!

26 Ekim 2021 Salı - 22:18 | Son Güncelleme : 26 10 2021 - 22:18

Süper Loto çekilişi yapıldı. Çekiliş, Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Çekiliş sonrası bu akşamın kazandıran şanslı numaraları belli oldu. İşte, 26 Ekim 2021 Süper Loto sonuçları ve Süper Loto sorgulama ekranı!


Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Süper Loto kazandırmaya devam ediyor. Merakla beklenen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Çekiliş sonrası bu akşamın kazandıran numaraları belli oldu.
 
İşte, 26 Ekim 2021 Süper Loto sonuçları ve Süper Loto sorgulama ekranı....
 
Bu akşamın kazandıran şanslı numaraları 1-8-22-30-36-56 oldu.  
 
SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?
 
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.
 

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