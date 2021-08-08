Süper Loto 8 Ağustos sonuçları açıklandı!

Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Milli Piyango Online'da yer alan Süper Loto çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında yapıldı. Çekilişte büyük ikramiye için nefesler tutulmuştu. Açıklanan kazandıran numaralara göre; 3-9-21-27-42-60 oldu.
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Kazandıran şans oyunu Süper Loto haftanın son çekilişi ile oyun severlerin karşısında. Süper Loto çekilişi saat 21:30'da www.millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak aktarıldı. Sonuçlara göre, 6 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye 17.995.989,49 TL sonraki çekilişe devretti.
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir. İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.