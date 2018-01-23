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Süper Loto 42 milyona koşuyor

AA |  23 Ocak 2018 Salı - 16:16 | Son Güncelleme : 23 01 2018 - 16:17

Süper Loto'da 11 haftadır devreden büyük ikramiyenin bu hafta 42 milyon liraya ulaşması bekleniyor.


Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya  göre, Süper Loto 6/54 oyununun geçen hafta yapılan çekilişinde 6 bilen  çıkmadığından, 34 milyon 56 bin lira tutarındaki ikramiye devretti.
 
 Bu hafta yapılacak çekilişte Süper Loto'da 6 bilenlere dağıtılacak  ikramiyenin 42 milyon liraya çıkması bekleniyor.
 
Süper Loto'da 12 haftalık devrin ardından 12 Mart 2009'da yapılan  çekilişte 6 bilen iki kişiye toplam 49,8 milyon lira verilmişti. Süper Loto'dan 1  kişi, 6 Temmuz 2017'de 37,8 milyon lira kazanmıştı.
 

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