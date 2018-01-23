Süper Loto 42 milyona koşuyor

Süper Loto'da 11 haftadır devreden büyük ikramiyenin bu hafta 42 milyon liraya ulaşması bekleniyor.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Süper Loto 6/54 oyununun geçen hafta yapılan çekilişinde 6 bilen çıkmadığından, 34 milyon 56 bin lira tutarındaki ikramiye devretti.

Bu hafta yapılacak çekilişte Süper Loto'da 6 bilenlere dağıtılacak ikramiyenin 42 milyon liraya çıkması bekleniyor.