Süper Loto 40 milyonu aştı

Süper Loto'da 11 haftadır devreden büyük ikramiye bu hafta 40 milyon lirayı aştı.

Süper Loto, geçtiğimiz 11 hafta devretmesinin ardından rekora doğru koşmaya devam ediyor. Son olarak 34 milyon liralık ikramiye için çekiliş gerçekleştiren Süper Loto'da büyük ikramiye, bu hafta 40 milyon liranın üzerinde olacak.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Süper Loto 6/54 oyununun geçen hafta yapılan çekilişinde 6 bilen çıkmadığından, 34 milyon 56 bin lira tutarındaki ikramiye devretti. Bu hafta yapılacak çekilişte Süper Loto'da 6 bilenlere dağıtılacak ikramiyenin 40 milyon liraya aştığı ifade edildi.

Süper Loto'da 12 haftalık devrin ardından 12 Mart 2009'da yapılan çekilişte 6 bilen iki kişiye toplam 49,8 milyon lira verilmişti. Süper Loto'dan 1 kişi, 6 Temmuz 2017'de 37,8 milyon lira kazanmıştı.