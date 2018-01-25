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Süper Loto 40 milyonu aştı

25 Ocak 2018 Perşembe - 17:53 | Son Güncelleme : 25 01 2018 - 17:57

Süper Loto'da 11 haftadır devreden büyük ikramiye bu hafta 40 milyon lirayı aştı.


Süper Loto, geçtiğimiz 11 hafta devretmesinin ardından rekora doğru koşmaya devam ediyor. Son olarak 34 milyon liralık ikramiye için çekiliş gerçekleştiren Süper Loto'da büyük ikramiye, bu hafta 40 milyon liranın üzerinde olacak.
 
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya  göre, Süper Loto 6/54 oyununun geçen hafta yapılan çekilişinde 6 bilen  çıkmadığından, 34 milyon 56 bin lira tutarındaki ikramiye devretti. Bu hafta yapılacak çekilişte Süper Loto'da 6 bilenlere dağıtılacak ikramiyenin 40 milyon liraya aştığı ifade edildi.
 
Süper Loto'da 12 haftalık devrin ardından 12 Mart 2009'da yapılan  çekilişte 6 bilen iki kişiye toplam 49,8 milyon lira verilmişti. Süper Loto'dan 1  kişi, 6 Temmuz 2017'de 37,8 milyon lira kazanmıştı.
 
ÇEKİLİŞ 21.15'TE BAŞLAYACAK
 
Milli Piyango İdaresi'nin her hafta olduğu gibi canlı olarak yayınlayacağı çekiliş, 21.15'te başlayacak. Tüm şans oyunlarında olduğu gibi Süper Loto'nun çekilişi de Milli Piyango İdaresi internet sitesi üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Kazandıran numaraların belirlenmesinin ardından büyük ikramiye talihlisinin olup olmadığı 22.00'a kadar ilan edilecek.

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