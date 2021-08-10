Süper Loto 10 Ağustos sonuçları açıklandı!
10 Ağustos 2021 Salı - 22:19 | Son Güncelleme : 10 08 2021 - 23:04
En çok kazandıran şans oyunlarından Süper Loto'nun bu akşamki çekilişi canlı yayınla gerçekleştirildi. Salı, perşembe ve pazar akşamları gerçekleşen çekilişlerle kazanmak mümkün. Haftanın üç günü gerçekleşen çekilişler canlı olarak aktarılıyor. İşte, 10 Ağustos Süper Loto çekilişi ve sonuçları...
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Online'da yer alan Süper Loto çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında yapıldı.
Çekilişte büyük ikramiye için nefesler tutulmuştu. Açıklanan kazandıran numaralara göre; 3-11-30-38-45-56 oldu.
Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü çekiliyor.