Süper Lig yayın hakları ihalesi ne zaman? Exxen süper lig yayın hakları ihalesine mi katılacak, Süper Lig yayın hakları şu an kimde?

Spor yorumcusu ve gazeteci Mehmet Demirkol, Acun Ilıcalı hakkında ilginç bir iddia ortaya attı. Gazeteci Mehmet Demirkol, yaptığı bir programda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nin yeni yayıncısı olan Exxen'in, Süper Lig'e de talip olacağını belirtti. Demirkol, "Acun Ilıcalı ile konuştum, konuşmadan aldığım izlenim Acun Ilıcalı ve Exxen'in Süper Lig yayın hakları ihalesine gireceği ve ihaleyi alacağı yönünde." ifadelerini kullandı. Süper Lig yayın hakları ihalesi ne zaman, Süper Lig yayın hakları kimde?

Süper Lig yayın hakları ihalesi ne zaman?

Gelecek yılın yayıncı kuruluşunun belirlenmesi amacıyla ihalenin bu yıl içinde yapılacağı bilgisini veren Nihat Özdemir, yeni ihale sürecine dünyadaki bütün yayıncı kuruluşları davet edeceklerini bildirirken 4’üncü yılında olan yayın kuruluşunun 1 yılı daha olduğunu söyledi.

Süper Lig yayın hakları kimde?

Yayın hakları Süper Lig A.Ş’de. Son yapılan ihaleyi yıllık 165 milyon dolarlık teklifiyle kazanan Atlas Yayıncılık ve Dijital Platform AŞ, 3,5 sezon boyunca lig maçlarını yayımlama hakkını elde etti. İhale sonrasında maçlar Digiturk platformundaki beIN Sports yayınlanıyor.