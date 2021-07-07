Süper Lig ve TFF 1. Lig fikstürü ne zaman çekilecek? TFF açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu, 2021-2022 sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig fikstür çekim tarihlerini belirledi. Futbolseverler, Süper Lig ve TFF 1. Lig fikstürünin çekileceği tarihi merak ediyor. Peki, 2021-2022 sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig fikstürü ne zaman çekilecek? Süper lig ne zaman başlıyor? Süper Lig ve TFF 1. Lig fikstürü hangi kanalda çekilecek? İşte detaylar...
SÜPER LİG VE TFF 1. LİG FİKSTÜRÜ NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
İşte TFF'den yapılan resmi açıklama:
2021-2022 sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig fikstür çekim tarihleri belirlendi.
Süper Lig fikstür çekimi 13 Temmuz Salı günü saat 19.00'da, TFF 1. Lig fikstür çekimi ise 14 Temmuz Çarşamba günü saat 15.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.
Kulüp temsilcileri ve TFF yetkililerinin katılacağı fikstür çekimleri beIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlanacak.