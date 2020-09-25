Süper Lig puan durumu! 25 Eylül 2020 Süper Lig 2. Hafta puan tablosu

Süper Lig'de 3. hafta, başladı. Haftanın açılış müsabakasında Fatih Karagümrük ile Medipol Başakşehir, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de 3. hafta, Galatasaray-Fenerbahçe derbisine de sahne olacak. Türk Telekom Stadı'nda 27 Eylül Pazar günü oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Süper Lig 3. Hafta başlayınca 2. hafta puan durumu da araştırılıyor. İşte Süper Lig 2. Hafta puan durumu…

Süper Lig puan durumu, ligin 2. hafta karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından netleşti. 2. haftanın kazananları Galatasaray, Sivasspor ve Kasımpaşa oldu. Süper Lig'de 2020-2021 sezonu 2. hafta kapanış mücadelesinde sahne alan Fenerbahçe ve Hatayspor ise golsüz sona erdi. Beşiktaş Antalyaspor karşılaşmasından puanını 4'e yükselterek ayrıldı. İşte, 2. hafta Süper Lig güncel puan tablosu…