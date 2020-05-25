Süper lig ne zaman oynanacak? Maçlar ne zaman başlıyor?

Süper Lig yeniden ne zaman oynanacak sorusu son günlerde futbolseverler tarafından merak edilen konuların başında geliyor. Kulüpler çalışmalarına başladı. Corona virüs önlemleri altında antrenmanlar yapılıyor. İnternette sıklıkla 'Süper lig ne zaman başlayacak? Maçlar ne zaman oynanacak? Süper lig ne zaman oynanacak?' soruları aratılıyor. İşte futbolda maçların oynanacağı tarih...

Corona virüs nedeniyle alınan önlemlerin haifiletilmesinin gündemde olduğu bugünlerde Süper Lig'de oynanacak maçların tarihi internette sıklıkla araştırılan koular arasında geliyor. Futbolseverler 'Süper lig ne zaman başlayacak? Maçlar ne zaman oynanacak? Süper lig ne zaman oynanacak?' sorularını merak ediyor. Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun 26. haftasının Corona Virüsü nedeniyle seyircisiz oynanmasının ardından, kalan maçlar için takvim netleşmeye başladı. İşte, Süper Lig'de oynanacak maçların tarihi...

Corona virüs nedeniyle dünyada ve Türkiye'de tüm ligler ertelenmiş, salgının ilk aşamasının atlatılmasının ardından spor müsabakalarının ne zaman başlayacağı gündemin ilk sıralarında yer almıştı. Geçtiğimiz haftalarda Türkiye Futbol Federasyonu, TFF Sağlık Kurulu ile yaptığı toplantının ardından Süper Lig'in 12 Haziran 2020'de başlayacağını açıkladı.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR? MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

İşte TFF'nin açıklaması;.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün TFF Sağlık Kurulu ile toplantı yapmıştır. TFF Sağlık Kurulu'nun, Süper Lig ve diğer liglerle ilgili görüş ve tavsiyelerinin yanı sıra, Türkiye 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği'nin yazılı başvuruları dikkate alınarak, yeni bir değerlendirmede bulunulmuştur.

TFF Yönetim Kurulu, Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen liglerin şimdilik aşağıda belirtilen tarihlerde başlatılmasına karar vermiştir:

1-Süper Lig müsabakaları daha önce de ilan edildiği gibi 12 Haziran 2020

2-TFF 1. Lig müsabakaları 19 Haziran 2020

3-TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları 18 Temmuz 2020

4-Bölgesel Amatör Lig müsabakaları 18 Temmuz 2020

MAÇLARDA ALINACAK ÖNLEMLER NELER?

Corona virüs salgını hemen hemen her alanda olduğu gibi futbolda da bugüne dek ilk kez bu kadar uzun süren belirsizlik hakim oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF), 12 Haziran’da başlatmayı planladığı Süper Lig ile TFF 1., 2., 3. ve Bölgesel Amatör liglerdeki maçlar, sıkı tedbirler altında oynanacak. TFF Sağlık Kurulu’nun hazırladığı ‘Futbola Dönüş Öneri Protokolü’, karşılaşmaların bundan sonra nasıl oynanması gerektiğini detaylı bir şekilde ortaya koyuyor. FIFA, UEFA ve bazı Avrupa ülkelerinin futbol federasyonlarıyla yapılan istişareler doğrultusunda hazırlanan bu protokol şimdilik ‘öneri’ niteliği taşıyor.

FUTBOLA DÖNÜŞ ÖNERİ PROTOKOLÜ GÖRÜŞÜLDÜ