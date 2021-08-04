Süper lig ne zaman başlıyor? 2021-2022 sezonu Süper Lig ilk yarı başlangıç ve bitiş tarihi!

Süper lig ne zaman başlıyor? Süper Lig’de ilk yarı, aralık ayının sonunda sona erecek. Ocak ayı başından itibaren ise ligin ikinci yarısı başlayacakken, mayıs ayı sonuna doğru ise Süper Lig tamamlanmış olacak.
SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Süper Lig'de yeni sezon 13 Ağustos Cuma günü başlayacak.
27 Aralık'ta Süper Lig’in ilk yarısı sona erecek.
7 Ocak’ta da 2. yarı başlayacak, 22 Mayıs'ta tamamlanacak.
SÜPER LİG’DE DERBİLER NE ZAMAN?
Süper Lig’de ilk derbi maçı, 10. haftada Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak.
13. haftada Fenerbahçe ile Galatasaray, 17. haftada da Beşiktaş ile Fenerbahçe karşılaşacak.
Ligin 4. haftasında Trabzonspor-Galatasaray, 9. haftasında Trabzonspor-Fenerbahçe ve 12. Haftasında da Beşiktaş-Trabzonspor müsabakaları oynanacak.
BİRİNCİ HAFTA MAÇLARI
Giresunspor-Galatasaray
Fatih Karagümrük-Gaziantep
Beşiktaş- Çaykur Rizespor
Yeni Malatyaspor-Trabzonspor
Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe
Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor
Adana Demirspor-Fenerbahçe
Medipol Başakşehir-Alanyaspor
Altay-Kayserispor
Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa