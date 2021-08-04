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Süper lig ne zaman başlıyor? 2021-2022 sezonu Süper Lig ilk yarı başlangıç ve bitiş tarihi!

04 Ağustos 2021 Çarşamba - 14:11 | Son Güncelleme : 04 08 2021 - 14:12

Süper Lig yeni sezon için geri sayım başladı. TFF’de yapılan fikstür çekiminin ardından Süper Lig’de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğer takımların maç programı ve derbi haftaları da belli oldu. Peki, Süper lig ne zaman başlıyor? 2021-2022 sezonun başlangıç tarihi!


Süper lig ne zaman başlıyor? Süper Lig’de ilk yarı, aralık ayının sonunda sona erecek. Ocak ayı başından itibaren ise ligin ikinci yarısı başlayacakken, mayıs ayı sonuna doğru ise Süper Lig tamamlanmış olacak.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig'de yeni sezon 13 Ağustos Cuma günü başlayacak.

27 Aralık'ta Süper Lig’in ilk yarısı sona erecek.

7 Ocak’ta da 2. yarı başlayacak, 22 Mayıs'ta tamamlanacak.

SÜPER LİG’DE DERBİLER NE ZAMAN?

Süper Lig’de ilk derbi maçı, 10. haftada Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak.

13. haftada Fenerbahçe ile Galatasaray, 17. haftada da Beşiktaş ile Fenerbahçe karşılaşacak.

Ligin 4. haftasında Trabzonspor-Galatasaray, 9. haftasında Trabzonspor-Fenerbahçe ve 12. Haftasında da Beşiktaş-Trabzonspor müsabakaları oynanacak.

BİRİNCİ HAFTA MAÇLARI

Giresunspor-Galatasaray

Fatih Karagümrük-Gaziantep

Beşiktaş- Çaykur Rizespor

Yeni Malatyaspor-Trabzonspor

Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe

Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor

Adana Demirspor-Fenerbahçe

Medipol Başakşehir-Alanyaspor

Altay-Kayserispor

Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa

 

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