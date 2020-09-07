Süper Lig ne zaman başlıyor 2020? Süper Ligin başlama tarihi…

Corona virüs nedeniyle TFF sezonun ilk yarısının seyircisiz oynanmasına açıklamasıyla gözler Süper Lige çevrildi. TFF binasında yapılan fikstür çekimiyle de oynanacak ilk maçın belli olması taraftarın heyecanı tırmandırdı. Yeni sezonda takımlardan Rizespor Remy'yi, Sivasspor Gradel'i, Alanyaspor Babacar'ı, Karagümrük Viviano'yu, Yeni Malatyaspor Tetteh'i, Göztepe Brown'u, Denizlispor Pantilmon'u, Kayserispor Lennon'u, Antalyaspor Nuri Şahin'i, Hatayspor Mame Diof'u ekibine kattı.
SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Süper Lig 11 Eylül Cuma akşamı Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçıyla başlayacak.
SÜPER LİG İLK HAFTA FİKSTÜRÜ
11.09.2020 20:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş12.09.2020 17:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR - ALANYASPOR
12.09.2020 17:00 FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. - YENİ MALATYASPOR
12.09.2020 20:00 GALATASARAY A.Ş. - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
12.09.2020 20:00 GÖZTEPE A.Ş. - YUKATEL DENİZLİSPOR
13.09.2020 17:00 MKE ANKARAGÜCÜ - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
13.09.2020 17:00 HES KABLO KAYSERİSPOR - KASIMPAŞA A.Ş
13.09.2020 20:00 TRABZONSPOR A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. Detaylar
13.09.2020 20:00 FRAPORT-TAV ANTALYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ
14.09.2020 20:00 HATAYSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK