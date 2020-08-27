Süper Lig maçları ne zaman? Derbiler ne zaman? Süper Lig 2020-2021 sezonu takvimi

Süper Lig'de 2020-2021 futbol sezonunun fikstürü çekildi. Süper Lig’de kritik maçların haftaları belli oldu. Ligde Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maç tarihleri de belli oldu. Peki, Süper Lig maçları ne zaman? Derbiler ne zaman? Süper Lig 2020-2021 sezonu fikstürü...

Süper Lig’de 2020-2021 sezonu fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’ndeki idari merkezinde gerçekleştirildi. Süper Lig’de kritik maçların haftaları belli oldu. Fikstür çekimiyle Süper Lig’de şampiyonluk yaşayan Beşiktaş , Fenerbahçe, Galatasaray , Medipol Başakşehir ve Trabzonspor ’un birbiri arasında yapacağı maçların haftaları da ortaya çıktı. Peki, Süper Lig maçları ne zaman? Derbiler ne zaman? Süper Lig 2020-2021 sezonu fikstürü...

Süper Lig’de 2020-2021 sezonu fikstür çekimi yapıldı. Ligin ilk haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş, 3. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, 6. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor, 10. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, 15. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray, 19. haftasında ise Beşiktaş ile Galatasaray kozlarını paylaşacak.

Ligin ilk haftasında Trabzonspor, Beşiktaş’ı konuk edecek. İkinci haftada ise son şampiyon Medipol Başakşehir, Galatasaray’ı ağırlayacak.

Süper Lig’in üçüncü haftasında ise Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oynanacak. Beşinci haftada Trabzonspor-Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Ligde 6. hafta Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasına sahne olacak. Dokuzuncu haftada ise Beşiktaş, Medipol Başakşehir’i konuk edecek.

Onuncu haftada Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe-Medipol Başakşehir müsabakası 14, Trabzonspor-Galatasaray karşılaşması ise 15. haftada oynanacak.

Ligde 19. hafta ise Beşiktaş-Galatasaray derbisine sahne olacak.

İŞTE SÜPER LİG 2020-2021 SEZONU FİKSTÜRÜ