Süper Kupa maçı ne zaman? Trabzonspor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Kupa final karşılaşması için nefesler tutuldu. Trabzonspor ile Başakşehir Süper Kupa maçında kozlarını paylaşacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), dün resmi internet sitesinden Covid-19 Talimatı'nda yapılan değişikliği açıkladı. Açıklamaya göre, kısıtlamalar çerçevesinde sınırlı sayıda seyirci Süper Kupa maçını izleyecebilecek. Peki, Süper Kupa maçı ne zaman 2021? Trabzonspor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Kupa maçı ile ilgili tüm detaylar...
Trabzonspor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzonspor ile Başakşehir arasında oynanacak Süper Kupa finali 27 Ocak 2021 Çarşamba günü saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmanın yayıncısı henüz belli değil. Maça sınırlı sayısa seyirci alınacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), dün resmi internet sitesinden Covid-19 Talimatı'nda yapılan değişikliği açıkladı.
Trabzonspor ile Medipol Başakşehir arasında İstanbul Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan Süper Kupa final karşılaşmasına 80 seyirci alınacağı açıklandı.
TFF'den yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu'nun 21.01.2021 tarihli toplantısında Covid-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ta Süper Kupa Müsabaka finaline ilişkin değişiklik yapıldı" ifadeleri kullanıldı.
Bilindiği üzere Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 26 Kasım'da yaptığı açıklamada Süper Kupa finalini Katar’da oynatmayı planladıklarını açıklamıştı. Ayrıca, TFF Süper Kupa ilk 3 yıl Almanya’da sahiplerini bulmuştu. Maçlar, Frankfurt, Köln ve Duisburg şehirlerinde oynanmıştı.
Süper Lig'in 6. şampiyonu Başakşehir
Medipol Başakşehir, 2019/2020 sezonunu zirvede tamamlayarak Süper Lig'in 6. şampiyonu olarak da adını Türk futbol tarihine yazdırdı. Süper Lig'in geride kalan 61 sezonunda yalnızca 5 farklı takım şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Beşiktaş , Fenerbahçe , Galatasaray , Trabzonspor ve Bursaspor, şampiyonluğa uzanan takımlar olmuştu.Turuncu-lacivertli ekip, Süper Lig'de bu unvana sahip 6. takım olarak büyük bir başarıya da imza attı.
Trabzonspor, 9. kez Türkiye Kupası'nı kazandı
Trabzonspor, 15. kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9. kez mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi. Bordo-mavili takım, 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004 ve 2009-2010 sezonlarında da kupayı kazanmıştı.
Trabzonspor, Galatasaray'ın 18 kezle en fazla şampiyonluk yaşadığı organizasyonda kupa sayısını 9'a çıkararak, en fazla kupa alan ikinci takım konumundaki Beşiktaş'ı yakaladı. Türkiye Kupası'nda 10 yıllık hasretini sonlandıran bordo-mavili takım, iki yılı aşkın süredir görevde bulunan başkan Ahmet Ağaoğlu yönetiminde ilk kupasını elde etti.