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Süper Kupa maçı hangi kanalda? Başakşehir Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Kupa finali detayları

27 Ocak 2021 Çarşamba - 9:45 | Son Güncelleme : 27 01 2021 - 9:46

2020 TFF Süper Kupa mücadelesinde Medipol Başakşehir ile Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Geçen sezon Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Medipol Bakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor, TFF Süper Kupa maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Süper Kupa maçı hangi kanalda? Başakşehir Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Kupa finali detayları...


TFF Süper Kupa finali için nefesler tutuldu. Medipol Başakşehir ile  Trabzonspor İstanbul'da karşı karşıya gelecek.  Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşacak olan Başakşehir Trabzonspor maçını hakem Yaşar Kemal  Uğurlu yönetecek. Peki, Süper Kupa maçı hangi kanalda? Başakşehir Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Kupa finali detayları...
 
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)  tarafından 14. kez düzenlenen Süper Kupa'da final heyecanı yaşanıyor. Geçen sezon Süper Lig'i  şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan  Trabzonspor, TFF Süper Kupa maçında bugün İstanbul'da karşı karşıya gelecek. 
 
TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası  formatında oynanan organizasyon, bir önceki sezonun Süper Lig şampiyonu Medipol  Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Trabzonspor'un mücadelesine sahne olacak.
 
SÜPER KUPA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
 
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak maçı hakem Yaşar Kemal  Uğurlu yönetecek. Müsabaka, A Spor'dan canlı yayınlanacak.
 
Trabzonspor Süper Kupa'da ikinci, Medipol Başakşehir ise ilk  kez mücadele edecek. 14. kez düzenlenen kupayı Galatasaray 6 kez kazanırken,  Fenerbahçe 3, Beşiktaş, Trabzonspor, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor ise birer kez müzesine götürdü. 
 

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