TFF Süper Kupa finali için nefesler tutuldu. Medipol Başakşehir ile Trabzonspor İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşacak olan Başakşehir Trabzonspor maçını hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Peki, Süper Kupa maçı hangi kanalda? Başakşehir Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Kupa finali detayları...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 14. kez düzenlenen Süper Kupa'da final heyecanı yaşanıyor. Geçen sezon Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor, TFF Süper Kupa maçında bugün İstanbul'da karşı karşıya gelecek.
TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyon, bir önceki sezonun Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Trabzonspor'un mücadelesine sahne olacak.
SÜPER KUPA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Müsabaka, A Spor'dan canlı yayınlanacak.
Trabzonspor Süper Kupa'da ikinci, Medipol Başakşehir ise ilk kez mücadele edecek. 14. kez düzenlenen kupayı Galatasaray 6 kez kazanırken, Fenerbahçe 3, Beşiktaş, Trabzonspor, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor ise birer kez müzesine götürdü.