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Süper kupa finali nerede oynanacak? TFF Trabzonspor-Başakşehir Süper Kupa maçı ne zaman?

26 Kasım 2020 Perşembe - 17:51 | Son Güncelleme : 26 11 2020 - 17:51

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Trabzonspor ile Başakşehir arasındaki Süper Kupa finalinin Katar'da oynanacağını açıkladı. Süper kupa finali ne zaman?


Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Süper Kupa'nın oynanacağı yerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Trabzonspor'u karşı karşıya getirecek olan Süper Kupa'nın Katar'da oynanması gündeme geldi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir yaptığı açıklamada "Süper Kupa finalini Katar'da oynatmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

SÜPER KUPA NE ZAMAN OYNANACAK?

Ocak 2021’de oynanması beklenen Süper Kupa finalinin gerek Covid-19 salgını, gerekse iklim koşullarından dolayı Katar’da oynanmasına karar verildi.

 

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