Süper hücre yağışı nedir? Süper hücre yağışları nasıl oluşur?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için 12.20-14.00 saatleri arası için yaptığı sağanak uyarısının ardından Anadolu Yakası ceviz büyüklüğünde doluya sahne oldu. İstanbul'da hava bir anda karardı ve birçok ilde yağışlar yaşandı. Meteoroloji yeni bir açıklama yaparak, süper hücre yağışları konusunda uyardı. Süper hücre uyarısının ardından süper hücre yağışı nedir, süper hücre nasıl oluşur?

Meteoroloji İstanbul'da süper hücre yağışlarının etkili olacağını açıklamasının ardından süper hücre yapışı hakkında yapılan araştırmalar da arttı. Ani ve etkili olması bakımından süper hücre ismini alan yağışın sağanak yağışlar arasından en etkili tür olduğu bilinir.

SÜPER HÜCRE YAĞIŞLARI NEDİR?

Süper hücre yağışları sıklıkla iri dolu taneleri şeklinde oluyor. Ani yağmur şeklinde olup sel felaketlerine de yol açabilen bu tür, şiddetli rüzgarların eşlik etmesi durumunda daha da kuvvetlenebiliyor.

SÜPER HÜCRE YAĞIŞLAR NASIL OLUŞUR?

Süper hücre yağışlar; az yağışlı, klasik ve bol yağışlı olmak üzere 3’e ayrılıyor.

Az yağışlı süper hücre:

Nem oranının düşük olduğu yaz sezonunda oluşan az yağışlı süper hücreler, yaptıkları dolu yağışları ile ünlüdür. Bazen hiç yağmur bırakmadan golf topu büyüklüğünde dolu şeklinde yağabilir. Etkileri ise daha küçük çaplıdır.

Klasik süper hücre:

Nem oranına bağlı olarak oluşan ve dolu şeklinde seyreden klasik süper hücre yağışları, saat yönünün tersine rüzgalara sahip olan ve radarda virgül görünümlü Hook Echo adı verilen fırtına biçimidir. Şiddetli hortumlar bu fırtınaların altında oluşur.

Bol yağışlı süper hücreler:

Yoğun yağışlara sahne olan bu türde, görüş mesafesi düşer, fırtınaların hortumları fark edilemediği için hortumlara bağlı ölümler yoğun bir şekilde gözlemlenebilir.