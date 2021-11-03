Süper grip nedir? Süper grip belirtileri nelerdir, gripten farkı ne? Süper grip uyarısı!

Süper grip nedir, belirtileri neler? “Süper grip” olarak tanımlanan grip benzeri soğuk algınlığı uyarısı yapıldı. Cardiff Üniversitesi Soğuk Algınlığı Merkezi’nin eski direktörü Prof. Dr. Ronald Eccles, şu anda dolaşan “süper grip”in solunum sinsityal virüsünün (RSV) bir sonucu olduğunu belirtiyor. Peki, süper grip nedir, belirtileri neler?

Soğuk algınlığına virüsün 200'den fazla farklı türü neden oluyor. Süper grip semptomları Covid-19 ile benzer nitelikte ancak hastalar PCR testleri negatif çıkıyor. Peki, Süper grip nedir? Süper grip belirtileri nelerdir, gripten farkı ne? Süper grip hakkında merak edilenler…

SÜPER GRİP NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR?

"Süper grip" hastaları sinüs ve göğüs enfeksiyonları, öksürük, boğaz ağrısı, yorgunluk ve tat ve koku kaybı gibi belirtiler gösterir. Bu semptomlar Kovid-19 semptomlarına benzer, ancak hastalar PCR testlerinde negatif çıkıyor. Süper soğuk algınlığına yakalanan bazı hastalar günlerce yataktan çıkamadığını anlatır.

Prof. Dr. Eccles, aylarca süren karantinanın soğuk algınlığına neden olan virüslere karşı insanların bağışıklığını azalttığını açıkladı.

Cardiff Üniversitesi Soğuk Algınlığı Merkezi’nin eski direktörü Prof. Dr. Ronald Eccles, “Normalde günlük veya haftalık olarak bu virüslere maruz kalıyoruz. Ama şimdi bir yıldır antrenman yapmayan kondisyonsuz sporcular gibiyiz. Aniden bu virüse yakalandık ve bağışıklık sistemimiz buna aşırı tepki veriyor. Bu, nedenle birçok insan normal soğuk algınlığından daha şiddetli semptomlar yaşıyor” diye konuştu.