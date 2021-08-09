Sünnetullah Sadat ne dedi, Afgan gazeteci Sünnetullah Sadat kimdir? Afgan gazeteciden geri adım!

Taliban'ın Afganistan'daki ilerleyişi sonrasında ülkelerinden kaçarak Türkiye sınırına dayanan mülteciler hakkında konuşan, Sunatullah Saadat isimli Afgan gazeteci konuşmasında Türk kadınlarına ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a ağır hakaretler ettiği video büyük tepki toplamıştı ki yeni bir video daha yayınlayan Saadat, "Biliyorum beni öldürmek istiyorsunuz ama bu video üzerinden tüm Türk kadınlarından ve sayın Tanju Özcan'dan özür diliyorum" sözlerini söyledi. Peki, Sünnetullah Sadat ne dedi, Afgan gazeteci Sünnetullah Sadat kimdir?

Sosyal medya ve Youtube'da videolar çeken Sunatullah Saadat isimli bir Afgan, Türk kadınlarına ve son dönemde mültecilerle ilgili çıkışlarıyla gündeme oturan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a ağır hakaretler etti.

SÜNNETULLAH SADAT NE DEDİ?

Sunatullah Saadat isimli gazeteci yayınladığı videoda, "Göğüslerini göstererek para kazanan sizin gençleriniz değil mi?" diyerek skandal sözler sarf etti. Afgan gazetecinin bu ifadelerine sosyal medyadan tepki yağıyor. Kendini gazeteci olarak tanıtarak sosyal medya ve Youtube'da faaliyet gösteren Sunatullah Saadat isimli bir kişi, Türk kadınlarına hakaret ettiği bir videoyla gündeme oturdu. Sığınmacılara yönelik zam teklifiyle günlerce konuşulan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın şahsına da bazı sözler sarf eden şahıs, Özcan için ağır ifadeler kullandı.

İnternette Sunatullah Saadat ismini kullanan kişi, paylaştığı videoda Türklere yönelik "Göğüslerini göstererek para kazanan sizin gençleriniz değil mi? Google'a yaz, ne çıkıyor? Çıplak kadınlar çıkıyor. Sizin ülkenizi kültürle bozmuşlar" dedi.

GELEN TEPKİLER SONRASINDA AFGAN GAZETECİDEN YENİ VİDEO

Gelen tepkilerin ardından yeni bir video daha yayınlayan ve geri adım atan Saadat, başta Türk kadınları olmak üzere Tanju Özcan'dan da özür dilediğini aktardı.

"BELEDİYE BAŞKANI BÜTÜN AFGANLAR EĞİTİMSİZ, DİLENCİ DİYOR"

Afgan gazeteci Sunatullah Saadat yeni videosunda şu ifadeleri kullandı;

"Bu şey özür dilemekle olmaz biliyorum, çoğunuz öfkelisiniz ve beni öldürmek istiyorsunuz. Tamam ben ölmeye de razıyım. Ama ben bu video üzerinden bütün Türkiye milletinden, Türkiye kadınlarından ve sayın Tanju Özcan'dan özür dilerim. Ama arkadaşlar kendiniz düşünün, ben haklı olmasam da, şimdi ben geldim Türk kadınlarına bir şey dedim, bütün Türkiye ayağa kalktı. Ama nasıl bir belediye başkanı geliyor, bütün Afganlar eğitimsiz, dilenci diye hitap ediyor. Onu da biraz düşünün."

SUNATULLAH SAADAT KİMDİR?

Sunatullah Saadat'ın Instagram'da 8 binin üzerinde takipçisi, YouTube'da ise 2,92 bin abonesi bulunuyor.