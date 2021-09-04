Olay, akşam saatlerinde İzmit Sepetçiler Mahallesi'ndeki bir sünnet düğününde meydana geldi. Düğünde atılan havai fişeklerden dökülen kıvılcımlar, yakındaki bir samanlığın alev almasına neden oldu. Kısa sürede büyüyen yangın, samanlığın tamamını sardı. Mahalle halkı itfaiyeye haber verirken, düğün için kurulan ses sisteminden araçların çekilerek itfaiyeye yol açılması konusunda uyarılar yapıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Samanlık hasar görürken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Haberler »
- Yaşam Haberleri »
- Sünnet düğününde havai fişek atılınca ortalık karıştı!
Sünnet düğününde havai fişek atılınca ortalık karıştı!
Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) | 04 Eylül 2021 Cumartesi - 1:17 | Son Güncelleme : 04 09 2021 - 1:17