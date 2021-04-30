SunExpress'ten yeni uygulama! Daha avantajlı fiyatlar...

Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, yeni uygulaması SunSave ile misafirlerine daha avantajlı fiyatlarla uçma imkânı sunacaklarını duyurdu. Yapılan açıklamada, bu uygulama ile SunExpress yolcularının, her ayın ilk Çarşamba gününde diledikleri dış hat destinasyonlarına daha uygun ücret tarifesi üzerinden rezervasyon yapabilecekleri bilgisine yer verildi.

SunExpress Satış Müdürü Michael Schober, “Dünyanın en iyi tatil havayollarından biri olarak daima seyahat etmeyi daha cazip hale getirmenin ve turizme daha fazla destek olmanın yollarını arıyoruz. Nisan ayında Çarşamba günü sunduğumuz SunSave uygulaması, misafirlerimiz tarafından yoğun ilgi gördü. Şimdi ise bu uygulamayı her ay düzenlediğimiz bir indirim kampanyası geleneğine dönüştürmekten büyük heyecan duyuyoruz” dedi.

Yapılan açıklamada şu bilgilere de yer verildi: