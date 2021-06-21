SunExpress tarafından 2021 yaz sezonu kapsamında planlanan Malatya - Frankfurt arasındaki aktarmasız uçuşlar, haftada bir kez pazar günleri gerçekleşecek. Antalya ve İzmir’in yanı sıra, Anadolu’daki 13 şehri Avrupa’da 16 kente direkt tarifeli seferle bağlayan SunExpress, düzenlediği karşılıklı uçuşlarla Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarını memleketlerine taşımanın yanı sıra Avrupalı ziyaretçileri de Türkiye’nin dört bir yanına taşıyarak Türk turizmini desteklemeye devam ediyor.
- Haberler »
- Ekonomi Haberleri »
- SunExpress Malatya-Frankfurt uçuşlarına başlıyor
SunExpress Malatya-Frankfurt uçuşlarına başlıyor
İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) | 21 Haziran 2021 Pazartesi - 11:25 | Son Güncelleme : 21 06 2021 - 11:25