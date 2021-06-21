21 Haziran 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.395 0.26 EURO 10,4270 0.57
USD 8,7600 0.26 ALTIN 502,100 1.30
CANLI BORSA
TÜMÜ

SunExpress Malatya-Frankfurt uçuşlarına başlıyor

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) |  21 Haziran 2021 Pazartesi - 11:25 | Son Güncelleme : 21 06 2021 - 11:25

Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu olan SunExpress, 2021 yazında Anadolu ve Avrupa arasındaki uçuş ağını genişletmeye devam ettiğini duyurdu. Bu kapsamda havayolu şirketi 27 Haziran itibariyle Malatya’dan Almanya’nın Frankfurt şehrine direkt tarifeli uçuşlarına başlıyor.


SunExpress tarafından 2021 yaz sezonu kapsamında planlanan Malatya - Frankfurt arasındaki aktarmasız uçuşlar,  haftada bir kez pazar günleri gerçekleşecek. Antalya ve İzmir’in yanı sıra, Anadolu’daki 13 şehri Avrupa’da 16 kente direkt tarifeli seferle bağlayan SunExpress, düzenlediği karşılıklı uçuşlarla Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarını memleketlerine taşımanın yanı sıra Avrupalı ziyaretçileri de Türkiye’nin dört bir yanına taşıyarak Türk turizmini desteklemeye devam ediyor.
 

ETİKETLER

SunExpress Malatya Frankfurt Malatya-Frankfurt uçuşları
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.