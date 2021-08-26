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İç hat uçuşlarında aşı olmayanlara PCR test zorunluluğu

AA |  26 Ağustos 2021 Perşembe - 17:30 | Son Güncelleme : 26 08 2021 - 17:32

Türk Hava Yolları (THY) ile Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, 6 Eylül itibarıyla iç hatta seyahat edecek yolcuların, HES kodu üzerinden istenecek aşı sertifikası, iyileşme belgesi ve negatif PCR testi sonucundan birini sunmalarının zorunlu olacağını duyurdu.


SunExpress'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "6 Eylül 2021 itibarıyla, iç hat uçuşlarımızda seyahat edecek yolcularımızın, HES kodu üzerinden aşağıda yer alan dokümanlardan birini sunmaları zorunlu hale gelecektir: Aşı sertifikası, İyileşme belgesi, En fazla 48 saatlik negatif PCR testi sonucu" ifadelerine yer verildi.
 

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Türk Hava Yolları THY SunExpress
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