SunExpress'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "6 Eylül 2021 itibarıyla, iç hat uçuşlarımızda seyahat edecek yolcularımızın, HES kodu üzerinden aşağıda yer alan dokümanlardan birini sunmaları zorunlu hale gelecektir: Aşı sertifikası, İyileşme belgesi, En fazla 48 saatlik negatif PCR testi sonucu" ifadelerine yer verildi.
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- İç hat uçuşlarında aşı olmayanlara PCR test zorunluluğu
İç hat uçuşlarında aşı olmayanlara PCR test zorunluluğu
AA | 26 Ağustos 2021 Perşembe - 17:30 | Son Güncelleme : 26 08 2021 - 17:32