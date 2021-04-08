SunExpress, uçuşlarda görevli ekiplerinin yanı sıra misafirlerle ve uçaklarla doğrudan temas kuran tüm çalışanlarını Sağlık ve Turizm Bakanlıkları iş birliği ile başlatılan turizm çalışanlarının aşılanmasına dün itibariyle başlandı. Hava yolu ayrıca, aşı olan uçuş ekiplerinin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda 48 saat süreyle uçuşlarda görev verilmeyecek ve sağlık durumlarının yakından takip edilecek.
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SunExpress harekete geçti! bugün başladı
DHA | 08 Nisan 2021 Perşembe - 13:23 | Son Güncelleme : 08 04 2021 - 13:23