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SunExpress harekete geçti! bugün başladı

DHA |  08 Nisan 2021 Perşembe - 13:23 | Son Güncelleme : 08 04 2021 - 13:23

Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress’in uçuş personeli de koronavirüs aşısı olmaya başladı. Aşı olan personele 48 saat uçuş verilmeyecek.


SunExpress, uçuşlarda görevli ekiplerinin yanı sıra misafirlerle ve uçaklarla doğrudan temas kuran tüm çalışanlarını Sağlık ve Turizm Bakanlıkları iş birliği ile başlatılan turizm çalışanlarının aşılanmasına dün itibariyle başlandı. Hava yolu ayrıca, aşı olan uçuş ekiplerinin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda 48 saat süreyle uçuşlarda görev verilmeyecek ve sağlık durumlarının yakından takip edilecek.
 
 
 

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SunExpress Türk Hava Yolları Lufthansa
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