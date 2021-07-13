SunExpress duyurdu! İç hat yolcularına yüzde 40 indirim

SunExpress’ten yapılan açıklamaya göre iç hat yolcuları, Fraport TAV Antalya Havalimanı’nda CIP Lounge hizmetlerinden yüzde 40 indirimle yararlanacak.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, “SunExpress’in Fraport TAV Antalya Havalimanı ile gerçekleştirdiği anlaşma kapsamında SunExpress ’in iç hat yolcuları, biniş kartlarını göstererek yüzde 40 indirimli olarak Antalya Havalimanı İç Hatlar Terminali CIP Lounge’a girebilir ve uçuşlarını beklerken seyahat stresinden uzaklaşabilirler.

SunExpress’e özel indirimle CIP Lounge hizmetlerinden yararlanan misafirler, seyahatleri öncesinde Fraport TAV Antalya Havalimanı İç Hatlar CIP salonunun konforlu, şık ve ferah atmosferi eşliğinde dinlenme imkânı bulurken, tüm gün yenilenen zengin ikram büfesi, ücretsiz Wi-Fi hizmeti ve daha birçok ayrıcalığın da keyfini çıkarabilir” ifadeleri yer aldı.