Suna cezaevinde!

Bir Annenin Günahı 3. Bölümde Suna, Bekir ile konuşmak için cezaevine gidiyor!

Suna, Bekir'in yalan itirafı ve ailesinin durumu yüzünden vicdan azabı çeker. Cezaevine giderek Bekir'in itirafını geri almasını sağlamaya çalışır. Bekir ise, tuhaftır. İnatla Sadri'yi kendisinin öldürdüğünü söyleyerek Suna'nın isteğine karşı çıkar. Suna daha fazla dayanamaz ve Sadri'yi öldürdüğünü itiraf eder. Bekir büyük şaşkınlık yaşar; fakat, yine de Suna'ya itirafını geri çekmeyeceğini söyler. Ona da gerçekleri açıklamamasını tembihler. Suna, şaşkınlık içinde cezaevini terk eder.