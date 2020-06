Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan '28 Şubat' eleştirisi

'28 ŞUBAT YASAKLARI DOLAYISIYLA GİTMEK ZORUNDA KALDIK'

'DÜŞMANLIĞIN ÖTESİNDE IRKÇI BİR ZİHNİYET'

"Komik bir söylenti ve öyle ki ismini vermeyeyim bütün dünyada yaygınca kullanılan bir web portalında benim özgeçmişimde böyle bir şey olduğuna değinilmiş, hala da var o. İçeriğin iftira olmasını geçtim, hangi özgeçmişte böyle bir şeye değinilir. Objektifliklerini ve kurumsallıklarını unutturacak böyle bir gaflete sürükleyecek böyle bir düşmanlık. Hatta geçenlerde Murat Bardakçı o web portalı hakkında 'Çöp, tamamen çöp' demişti, çok hoşuma gitmişti. Orada işin doğrusu, ben Türkiye'de okuyamayacağım için ÖSS'ye hiç bakmamıştım. Yine de Amerika 'da okuyacağım okulun denkliğinin burada kabul edilmesi için burada da ÖSS'ye girmiş ve barajı aşmış olmam gerekiyordu. Ben de sadece formalite icabı hiç bakmadan sınava girdim ve o dönemde bir özel üniversitenin uluslararası ilişkiler bölümünü kazanmıştım. Bunun da bir önemi yoktu ben zaten IELTS'e çalışmıştım. Çok şükür Indiana Üniversitesi'nde başladım lisans eğitimime. Bu düşmanlık burada da bitmedi. Güya Indiana Üniversitesi'nde lisans da okuyamamışım, o aslında ön lisansmış. 4 yıldan kısa bir süre orada kalmamadan da bu belliymiş zaten. Ben, bir an önce bitireyim de ülkeme döneyim diye yaz derslerini de alıyorum ve bir yıl erken bitiriyorum lisansı. Bu, '2 yıllık okula gitti, ön lisans programıydı demek ki' diye böyle akla ziyan bir kurguya çevriliyor. Allah'a havale ediyorum. Can sıkıcı olan, öyle bir zihniyet var ki bir yandan aydınlık yarınlardan bahsedilir. Bir yandan kadın haklarından dem vurulur. Ama bir yandan da benim gibi daha birçok bu vatanın evladı, kız çocuklarını en temel hakkı olan eğitim hakkından mahrum ederler. Ondan sonra da bu kızlar kendilerine yol bulup yurt dışında okuyup dönünce de eğitimini karalamaya çalışırlar. Bu gerçekten bir düşmanlığın da ötesinde ırkçı bir zihniyet gibi. Ne yaparsan yap hiçbir zaman makul bir vatandaş olamazsın, ülkeyi her zaman o belli bir grup yönetmeli. Böyle bir durum var."