Sultangazi'de polisten 'corona virüs' denetimi

İstanbul Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, normalleşme süreci ile birlikte tekrar açılan kafe, restoran, kıraathane ve benzeri işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Corona virüs tedbirleri kapsamında Sultangazi 'de geçici olarak kapanan ve normalleşme süreci çerçevesinde 1 Haziran tarihinden itibaren yeniden hizmet vermeye başlayan restoran, kafe, kıraathane ve benzeri işletmeler, polis ekipleri tarafından denetlendi.

Denetimlerde işletmelerin İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye uyulup uymadığı kontrol edildi. Ekipler, işletmelerde sosyal mesafe, hijyen şartları, maske takılması, masa ve sandalye düzeni başta olmak üzere alınması gereken bütün tedbirleri yerinde inceledi. Polis, işletme sahiplerine müşterilerin çok yakın oturmaması gerektiğini, maske kullanımının kendileri ve toplum sağlığı için faydalı olacağı uyarısında bulundu.