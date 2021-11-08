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Sultangazi'de iş yeri yangını

Emin YEŞİL/İSTANBUL, (DHA) |  08 Kasım 2021 Pazartesi - 16:40 | Son Güncelleme : 08 11 2021 - 16:40

İstanbul Sultangazi'de, bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Yangın, saat 15.00 sıralarında Cebeci Mahallesi 2561 Sokak'ta meydana geldi. Sokak içerisinde bulunan sayaç atölyesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
 
Ekipler, olay yerine hatalı park yüzünden yetişmekte güçlük çekti. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken bir kişi itfaiye erleriyle tartıştı. Çevredekilerin araya girmesiyle tartışma sonlandırıldı. Yangın kısa sürede söndürülerek, kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 
 
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Sultangazi İstanbul iş yeri yangını
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