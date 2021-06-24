Sultangazi'de iki aile arasındaki sopalı kavga kamerada

Sultangazi'de iki çocuk arasında başlayan tartışmaya aileler de karışınca ortalık savaş alanına döndü. O anlar mahallelinin cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Habibler'de aynı binada yaşayan iki çocuk arasında dün saat 20.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İki çocuk arasındaki tartışma önce tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Daha sonra kavgaya çocukların akrabaları da dahil oldu. İki grup ilçe dışında bulunana akrabalarını da olay yerine çağırdı. Kavga diğer akrabaların gelmesiyle daha da büyüdü. olay yerine polis ekipleri sevk edildi.