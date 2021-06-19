İstanbul'da deprem oldu. AFAD'dan gelen ilk açıklamalara göre merkezin İstanbul Kartal olduğu söylenen depremin şiddeti 3,9 olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre ise depremin merkez üssü Sultanbeyli şiddeti 4,2. Peki, Sultanbeyli nerede?

Deprem İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasındaki birçok ilçede hissedildi. 15.07'de gerçekleşen sarsıntıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. AFAD, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, deprem yeri olarak Kartal, büyüklüğün ise 3.9 olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetinin 4.2 merkezin de Sultanbeyli olduğunu duyurdu. Sultanbeyli nerede? Depremin merkez üssü Sultanbeyli deprem bölgesi mi?

Sultanbeyli nerede?

Sultanbeyli, Türkiye'nin kuzeybatısında Marmara Bölgesinde bulunan İstanbul ilinin yaklaşık 315.000 nüfuslu ilçesidir ve İstanbul'un Anadolu yakasındadır. Sultanbeyli ilçesi, İstanbul'un ilçelerinden güneybatısında Kartal, doğusunda Pendik ve kuzeybatısında Sancaktepe ilçeleriyle komşudur. Sultanbeyli'nin il merkezine uzaklığı ise yaklaşık 37 km'dir.

Sultanbeyli deprem bölgesi mi?

'İstanbul Risk Haritası'nda fay hatlarına yakınlığa göre birinci derece riskli ilçeler, Avrupa yakasında Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Beylükdüzü, Güngören, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Fatih, Anadolu yakasında ise Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve Adalar olarak öne çıkıyor.