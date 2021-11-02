Sultan San kimdir? Hasan Can Kaya ile ayrılan Sultan San kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Konuşanlar programıyla tanınan Hasan Can Kaya, 2,5 yıldır aşk yaşadığı yönetmen Sultan San ile ilişkisini bitirdi. Beşer Beşer, Güldür Güldür ve Güldüy Güldüy Şov gibi komedi şovlarında yönetmenlik ve yardımcı yönetmenlik yapan Sultan San, şimdilerde Konuşanlar programında yönetmen olarak görev alıyor. Sultan San kimdir, kaç yaşında?

YouTube'da yayınlanan Konuşanlar programıyla büyük bir çıkış yakaladıktan sonra Acun Ilıcalı'nın kurduğu Exxen platformuna transfer olan Hasan Can Kaya, programın yönetmeni Sultan San ile ayrıldıklarını açıkladı. Hasan Can Kaya ayrılık haberleriyle ilgili "Karşılıklı aldığımız bir karar. Arka planda özel bir neden yok. İş ilişkimiz eskisi gibi devam edecek" ifadelerini kullandı.

Sultan San kimdir, kaç yaşında?

ultan San ile aşk yaşayan Hasan Can Kaya'nın sevgilisinden tam 6 yaş küçük olduğu ve ikilinin aralarındaki yaş farkını sorun etmediği öğrenildi.

Kaya'nın sürekli olarak adından söz ettiği 38 yaşındaki Sultan San, BKM projelerinde de yer aldı. Beşer Beşer, Güldür Güldür ve Güldüy Güldüy Şov gibi komedi şovlarında yönetmenlik ve yardımcı yönetmenlik yapan Sultan San, en son Hasan Can Kaya’nın stand up yaptığı "Konuşanlar" programında yönetmen olarak görev alıyor.

Sultan San, genellikle komedi şovlarında yönetmenlik, yardımcı yönetmenlik ve konuk oyunculuk yaptı.