Yönetmenliğini Kartal Tibet'in üstlendiği Sultan filminin başrolleri Türkan Şoray ve Bulut Aras paylaşıyor. Adile Naşit, Şener Şen, İlyas Salman ve İhsan Yüce gibi pek çok usta ismi bir araya getiren Sultan filmi İstanbul'un varoş semtlerinde yaşanan olayları konu alıyor. Peki, Sultan filmi ne zaman ve nerede çekildi? Sultan filmi oyuncuları ve konusu ne? İşte Sultan filmi oyuncuları ve konusu..

Türk sinemasının unutulmaz filmleri arasında yer alan Sultan filminin senaryosunu Yavuz Turgul, yönetmenliğini ise Kartal Tibet'in üstlendi. Türkan Şoray ile Bulut Aras'ın başrolünü paylaştığı Sultan filmi gecekondu yaşamından arabeske, konut sorunundan iskana bir dönemi tüm gerçekliği ile yansıtıyor. Peki, Sultan filmi ne zaman ve nerede çekildi? Sultan filmi oyuncuları ve konusu ne? İşte Sultan filminin konusu ve oyuncuları...

Yönetmenliğini Yeşilçam’a emektarı ve toplumsal hicivleri ile tanınan Kartal Tibet'in üstlendiği Sultan filminin senaryosunu Yavuz Turgul yazdı. Türk sinemasının klasikleşmiş yapımlarından olan Sultan filmi dram ve romantik komedi öğeleri ile aslında Türkiye'deki gecekondu yaşamından arabeske, konut sorunundan iskana bir dönemin sorunlarına odaklanıyor.

SULTAN FİLMİ NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?

Sultan filmi, 1978 yılında İstanbul ’un Sarıyer ilçesindeki Rumeli Mahallesi’nde Türkan Şoray Sokağı’nda çekilmiştir.

SULTAN FİLMİNİN KONUSU

Film, dört çocuğuyla yaşam savaşı veren dul bir kadının hikâyesini anlatır. Gecekondu mahallesinde yaşayan Sultan, genç yaşında dul kalmış dört çocuklu bir annedir. Çocuklarına bakabilmek için temizlikçi olarak çalışır. Şoför Kemal’le nişanlanan Sultan ihanete uğrar. Mahalle sakinlerinin desteğiyle Kemal’i unutmaya çalışır. Öte yandan Kemal’in babası olan muhtar, mahalle evlerini gizlice ucuza satın almaktadır. Kemal de mahalleli ile bir olup mahalleyi ve babasını terk eder.

SULTAN FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Sultan filminin başrollerini Türkan Şoray ve Bulut Aras paylaşıyor. Sultan filmi oyuncuları ise Adile Naşit, Şener Şen, İlyas Salman, İhsan Yüce, Erdal Özyağcılar, Güzin Özyağcılar, Gül Yalaz, Hikmet Gül ve Tuncer Sevi'dir.