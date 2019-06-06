Erzincan’ın İliç ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan sülfürik asit yüklü tanker, devrildi. Araçtan yol kenarına dökülen kimyasal madde, AFAD görevlilerince incelenerek, temizlendi.Kaza, İliç ilçesi Kuruçay Kemah yol ayrımında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 30 ton sülfürik asit yüklü tanker, kontrolden çıkıp, devrildi. Bu sırada, araçtan çevreye kimyasal madde döküldü.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD görevlileri, yol kenarına dökülen sıvının kimyasal ölçümünü yaparken, güvenlik güçleri de güvenlik önlemi aldı.

AFAD ekibinin incelemelerinin ardından tanker, yoldan kaldırıldı ve kimyasal madde temizlendi. Sürücünün yara almadan atlattığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.