Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) İŞKUR aracılığıyla 70 sürekli işçi alıyor!

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Hastanesi Başmüdürlüğünde çalıştırılmak üzere Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri ile Koruma ve Güvenlik Hizmetleri birimlerine 70 sürekli işçi alıyor. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla alınacak. Peki, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) sürekli işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte SDÜ sürekli işçi alımı başvuru şartları ve ilanın detayları...

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Hastanesi'nde çalıştırılmak üzere 70 sürekli işçi alınacak. Alınacak personel Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri ile Koruma ve Güvenlik Hizmetleri birimlerine görevlendirilecek. İşçi alımı başvuruları İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilecek. Peki, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) sürekli işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? SDÜ sürekli işçi alımı başvuru şartları ve ilanın detayları...

Süleyman Demirel Üniversitesi'nin sürekli işçi alımı ilanı Resmi Gazete 'de yayımlanandı. Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Hastanesi Başmüdürlüğünde çalıştırılmak üzere Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri ile Koruma ve Güvenlik Hizmetleri birimlerine 70 sürekli işçi alıyor. SDÜ'nün sürekli işçi alımı başvuruları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla gerçekleştirilecek.

HASTA BAKIMI VE TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

Yayımlanan ilana göre, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Hastanesi'ne Hasta Bakımı

ve Temizliği Hizmetler birimine 62 personel alınacak. Başvuru yapacak adayların Ortaöğretim Kurumlarının Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanının Engelli Bakımı, Hasta Bakımı ve Yaşlı Bakımı Dallarından ya da Sağlık Hizmetleri Alanının Ebe Yardımcılığı, Hemşire Yardımcılığı ve Sağlık Bakım Teknisyenliği Dallarından birinden mezun olmaları gerekiyor.

Ayrıca, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Hastanesi bünyesinde Koruma ve Güvenlik Hizmetleri biriminde işçi kadrosunda 8 güvenlik görevlisi istihdam edilecek.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

1-En az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak.

2-5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve geçerli özel güvenlik sertifikası ile kimlik kartına (silahlı/silahsız) sahip olmak.

3-Güvenlik personeli olarak belgelendirmek şartıyla en az 1 yıl çalışmış olmak.

4-Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak.

5-26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

a) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

b) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu

veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

c) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

6-Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.

7-İlan tarihi itibariyle Isparta İli sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (SDÜ) BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Hastanesi işçi alımı başvurularının tamamı İŞKUR'a yapılacak. Başvuru sonuçları noter kurası çekimi ile belirlenecek. İŞKUR tarafından belirlenecek noter kurasına katılacakların isim listesi üniversitenin www.sdu.edu.tr adresinde yayımlanacak.