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Şule Çet davasında flaş gelişme! İstinaf Mahkemesi cezaları onadı

17 Haziran 2020 Çarşamba - 11:45 | Son Güncelleme : 17 06 2020 - 11:45

İstinaf Mahkemesi, Ankara’da üniversite öğrencisi Şule Çet'in (23), plazanın 20'nci katından düşerek ölmesiyle ilgili verilen hapis cezalarını onadı.


İstinaf Mahkemesi, Ankara’da üniversite öğrencisi Şule Çet'in (23), plazanın 20'nci katından düşerek ölmesiyle ilgili sanık Çağatay Aksu'ya ‘kasten öldürmek’, ‘nitelikli cinsel saldırı’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından müebbet ve 12 yıl 6 ay, sanık Berk Akand’a ise tüm suçlarda Aksu’ya yardım ettiği gerekçesiyle 18 yıl 9 ay verilen hapis cezasını onadı.
 

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Şule Çet dava İstinaf Mahkemesi
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