Sular ne zaman kesilecek? Su kesintisi hangi saatlerde olacak? İstanbul'da su verilemeyecek yerler!

İSKİ İstanbul'da 30 saatlik su kesintisi yapılacağı konusunda vatandaşları uyardı. İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un bazı bölgelerine su verilemeyecek. 30 saat sürecek su kesintisi vatandaşların da gündeminde. Yapılcak çalışmalar nedeniyle su kesintisi uygulanacağını açıklayan İSKİ, su verilemeyecek yerleri tek tek açıkladı. Peki, Sular ne zaman kesilecek? Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da 30 saatlik su kesintisi uyarısı!
SULAR NE ZAMAN KESİLECEK? SU KESİNTİSİ SAATLERİ
İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, 5 Ocak Salı günü akşamı itibariyle İstanbul'un bazı ilçelerine su verilemeyecek. Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında yapılacak çalışma nedeniyle Esenyurt, Başakşehir, Avcılar, Büyükçekmece ve Arnavutköy ilçelerinin bazı mahallelerine 30 saat süreyle su verilemeyecek.
İSKİ'den yapılan açıklamaya göre Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında zorunlu olarak deplase bağlantı çalışmaları yapılacak.
SU VERİLMEYECEK YERLER
Çalışma nedeniyle Esenyurt'ta Saadetdere, Turgut Özal, Namık Kemal, Zafer, Akevler, Üçevler, Fatih, Talatpaşa, İnönü, İncirtepe, Yunus Emre Akşemsettin, Süleymaniye, Sultaniye, Yenikent, Balıkyolu, Ardıçlı, Esenkent, Aşık Veysel, Koza, Orhangazi, S. Eyyubi, Örnek, Çınar, Bağlarçeşme, Pınar, Mehter Çeşme, Mehmet Akif Ersoy ve Güzelyurt mahallelerinde kesinti olacak.
SULAR NE ZAMAN KESİLECEK?
Başakşehir'de, Bahçeşehir 1. ve 2. Kısıma, Avcılar’da Yeşilkent mahallesine, Büyükçekmece'de Karaağaç mahallesine, Arnavutköy’de Hadımköy, Deliklikaya, Ömerli, Yassıören, Yeşilbayır’a, Çatalca’da ise Bahsayiş mahallelerine 05 Ocak 2021 Salı günü 21.00 ile 07 Ocak 2021 Perşembe günü 03.00 saatleri arasında 30 saat süreyle su verilemeyecek.