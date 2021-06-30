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Sular ne zaman gelecek, yarın sular var mı? İstanbul'da 16 saatlik su kesintisi!

30 Haziran 2021 Çarşamba - 13:58 | Son Güncelleme : 30 06 2021 - 13:59

Maltepe, Sultanbeyli ve Sancaktepe ilçelerinin bazı mahallelerinde 30 Haziran Çarşamba günü 16 saatlik su kesintisi uygulanacak. Peki, Maltepe, Sultanbeyli ve Sancaktepe'de su kesintisi ne zaman bitecek? Sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ'den yapılan açıklama...


İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 3 ilçede bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacak. İSKİ'den yapılan açıklamada su kesintisi 16 saat sürecek. Peki, Su kesintisi hangi ilçelerde olacak? Sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ'nin açıklaması...
 

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Sultanbeyli Baraj Yolu ve Eşref Bitlis Caddesi’nde yer alan isale hattı deplase bağlantılarının yapılacağı belirtilerek, "30 Haziran 2021 Çarşamba günü 10.00 ile 1 Temmuz 2021 Perşembe günü 02.00 saatleri arasında, 16 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir" denildi.
 
Su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler şöyle:
 
-Sultanbeyli'nin tüm mahalleleri
 
-Sancaktepe'nin Osmangazi, Abdurrahman Gazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan mahalleleri
 
-Maltepe'nin Büyükbakkalköy Mahallesi
 

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