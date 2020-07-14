Sular ne zaman gelecek? 14 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) 14 Temmuz Salı günü İstanbul'da planlı su kesintisi uygulanacak yerlerin listesi belli oldu. Arıza, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle yapılan planlı su kesintileri nedeniyle pek çok kişi Sular ne zaman gelecek? sorusunu araştırıyor. İşte 14 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi...
SULAR NE ZAMAN GELECEK? 14 TEMMUZ SU KESİNTİ LİSTESİ
Büyükçekmece su kesintisi
Etkilenen Mahalleler: Sinanoba Mah
Açıklama: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 14.07.2020 00:21
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Bahçelievler su kesintisi
Etkilenen Mahalleler: Merkez Mahyenibosna
Açıklama: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 14.07.2020 09:33
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Beylikdüzü su kesintisi
Etkilenen Mahalleler: Kavaklı Mah
Açıklama: Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi: 14.07.2020 09:09
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Pendik su kesintisi
Etkilenen Mahalleler: Batı Mah
Açıklama: 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 14.07.2020 07:44
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Ümraniye su kesintisi
Etkilenen Mahalleler: Esenşehir Mah,Dudullu Osb
Açıklama: 1400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 14.07.2020 09:37
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Üsküdar su kesintisi
Etkilenen Mahalleler: Çengelköy Mah
Açıklama: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 14.07.2020 09:10
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2020 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Şişli su kesintisi
Etkilenen Mahalleler: Halil Rıfat Paşa Mah
Açıklama: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 14.07.2020 09:19
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.