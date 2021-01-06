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Sular kesildi, satışlar patladı!

AA |  06 Ocak 2021 Çarşamba - 15:08 | Son Güncelleme : 06 01 2021 - 15:08

Esenyurt'ta, isale hattındaki çalışma dolayısıyla yaşanan su kesintisi, damacana su satışlarının artmasına neden oldu.


 Şahintepe-Esenyurt'taki ana isale hattında yapılan deplase bağlantı  çalışması nedeniyle ilçede Talatpaşa, Turgut Özal, Yenikent, Süleymaniye,  Saadetdere, Selahaddin Eyyubi, Sultaniye, Yeşilkent, Üçevler, İncirtepe, İnönü,  Örnek, Yunus Emre, Zafer, Çınar, Balıkyolu, Bağlarçeşme, Esenkent, Aşık Veysel,  Akevler, Akşemseddin, Ardıçlı, Fatih, Namık Kemal, Orhangazi, Pınar, Mehterçeşme,  Güzelyurt, Koza, Mehmet Akif Ersoy mahallelerinde sular kesildi.
 
7 Ocak saat 03.00 civarında bitirilmesi öngörülen çalışma nedeniyle  evlerinde su sıkıntısı yaşayan vatandaşlar, su ihtiyaçlarını damacana su satışı  yapan firmalar aracılığıyla gideriyor.
 
Esenyurt'ta damacana su satan Mazlum Yazlak, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, dün akşam saat 21.00'de başlayan su kesintisi nedeniyle damacana su  satışlarının yüzde 35-40 civarında arttığını söyledi.
 
Yazlak, ayrıca mevcut abonelerin boş damacana iadesi yapmak  istemediklerini, fazladan damacana talebinde bulunduklarını belirtti.
 
Bu arada, Avcılar, Büyükçekmece, Başakşehir, Beylikdüzü ve Çatalca'nın  bazı mahallelerinde de çalışma nedeniyle su kesintisi uygulanıyor.
 
  
 

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Esenyurt su su kesintisi
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