Sular durumuyor! Johnny Depp vazgeçmeyecek

Johnny Depp'in, kendisini eski eşi Amber Heard'a şiddet uygulamakla damgaladığı iddiasıyla The Sun gazetesine karşı açtığı davada sonuç ne olursa olsun, Depp'in vazgeçmeyeceği konuşuluyor.

Dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp'in, Amber Heard ile ayrılığında kendisini "eşini döven biri" olarak damgalamakla suçladığı The Sun gazetesine karşı açtığı dava sonrası yeni bir dava daha açacağı iddia edildi. Depp milyonlarca dolarlık yeni bir davada eski eşi Amber Heard’la yüzleşmeye hazırlandığı bildirildi. Mirror'ın aktardığına göre; Depp’in avukatları, Heard’ün çalkantılı evliliklerine dair mahkemeye yeniden delil sunmasını gerektirecek belgeler hazırlıyor.

Depp’in ayrıca, 2018’de Washington Post’ta yazdığı bir köşe yazısı nedeniyle Heard’e de aynı davayı açacağı öne sürüldü.Amber Heard, söz konusu yazıda isim vermemiş ama kendisini aile içi şiddete karşı halk figürü diye nitelemişti.